200 pijlen weggehaald, maar toch Omertocht 18 augustus 2018

02u52 2 Kortrijk Saboteurs hebben het wéér op de Guldenbergstappers uit Wevelgem gemunt. Zeven maanden nadat honderden pijltjes weggehaald werden langs het parcours van de Eierkoekentocht, ondernamen onbekenden nu een poging om de Omertocht in het honderd te laten lopen.

"We stelden donderdagavond vast dat er zo'n 200 pijltjes verdwenen of gedraaid waren", zegt parcoursmeester Rik Santy. "We zijn vandaag (gisteren) een hele voormiddag in de weer geweest om nieuwe pijltjes te plaatsen. Waarom we te maken krijgen met deze pesterijen, is niet duidelijk. Zijn het mensen die jaloers zijn op de Guldenbergstappers omdat het goed draait bij ons? Een andere wandelclub die ons wil treffen? Het zijn in ieder geval niet wij, maar de wandelaars die getroffen worden. Er wordt een onderzoek gevoerd, we dienden klacht in tegen onbekenden bij de politie. Het moet stoppen. De pesterijen maken de medewerkers van de Guldenbergstappers ziek van de stress. Maar goed, het is opgelost en we blijven voortdurend waakzaam langs het parcours. We roepen de wandelaars dan ook op om zaterdag toch te komen", aldus Santy. De Omertocht start vandaag in de vrije kleuterschool Sint-Vincentius in de Driekerkenstraat in Bissegem. Er zijn afstanden van 4 kilometer, 6 kilometer met kidszoektocht, 12, 18, 24 en 30 kilometer. De kortste parcours zijn geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Inschrijven kan van 7 tot 15 uur en kost 1,10 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden. Er is een tussenstop in school Het Open Groene in Marke. (LPS)