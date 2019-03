20 uur werkstraf voor Kortrijksupporter die medesupporter vuistslag verkoopt Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

14u32 0

Een 23-jarige supporter van Kv Kortrijk is veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur omdat hij op 31 maart vorig jaar een medesupporter een vuistslag gaf tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De feiten speelden zich af op de staantribune I achter het doel in het Guldensporenstadion. Het slachtoffer wou iets vragen aan iemand die enkele treden lager stond en moest daarvoor leunen op een supporter voor hem. Jelle H. uit Kuurne vroeg hem om te stoppen met leunen. Toen dat niet meteen gebeurde, draaide hij zich om en gaf het slachtoffer prompt een vuistslag in het oog. Door de slag bloedde het slachtoffer uit zijn wenkbrauw en was zijn bril kapot. De man zag zich genoodzaakt klacht neer te leggen bij de politie nadat de dader niet bereid was zijn kapotte bril te vergoeden. Jelle H. riskeerde een stadionverbod van één jaar maar aan die straf is hij dus ontsnapt.