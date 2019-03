20 uur werkstraf voor Gentsupporter die slag uitdeelde aan steward Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

Een 28-jarige supporter van AA Gent uit Sleidinge is veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur omdat hij op 21 oktober 2017 een steward een vuistslag gaf tijdens de wedstrijd Kv Kortrijk – AA Gent. Benjamin B. kreeg het in de bezoekerstribune in het Guldensporenstadion in Kortrijk aan de stok met een medesupporter. Toen een steward hem meenam om hem naar buiten te begeleiden liep het mis. De supporter gaf de steward prompt een vuistslag in het gezicht. Benjamin B. zei tegen de rechter dat hij de steward enkel een duw had gegeven nadat hij erg hardhandig was tegen hem. Benjamin B. riskeerde een stadionverbod van twee jaar, maar daar is de jongeman dus aan ontsnapt.