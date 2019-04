19-jarige West-Vlaming mag draaien op meest exclusieve feestjes tijdens filmfestival van Cannes Peter Lanssens

04 april 2019

15u57 9 Kortrijk Piepjong is Maxim Vantrois (19). Maar straks staat hij als dj AMAXXY op het filmfestival van Cannes. “Een unieke kans om voor sterren te draaien en te netwerken. Mijn droom? Als dj verder doorbreken in de luxesector, in landen zoals Dubai en op het eiland Saint-Barthélemy in de Caraïben. Ik hou van feesten die groots en af zijn, ook omdat ik zelf een perfectionist ben.”

Maxim Vantrois was 12 jaar toen hij zijn eerste mengpaneel kocht. Vier jaar later draaide hij in de legendarische discotheek La Rocca in Lier. En toen hij net meerderjarig was, toonde hij al zijn kunnen in kunstencentrum Vooruit in Gent, discotheek Versuz in Hasselt en als guest dj op radiozender MNM. Maar hoe kom je in Cannes terecht? “We zijn van Nieuwpoort afkomstig, terwijl mijn ouders Dirk Vantrois en Angélique Carrette een B&B hadden in De Moeren bij Veurne. Anderhalf jaar geleden maakten ze hun droom waar door te verhuizen naar Cotignac in de Provence in Zuid-Frankrijk, waar ze B&B Siëste en Provence runnen”, zegt Maxim. Hij trok zelf naar Cannes, om er bij DJ Network een prestigieuze muziekopleiding van een jaar te volgen. “Het is één van de enige scholen in Europa die erkende dj-diploma’s uitreikt. Zo mocht ik op stage naar de VRT-radiospotcel, die spotjes maakt voor zenders zoals MNM en Studio Brussel. Ik kreeg er onder meer de kans om met StuBru-dj Faisal te werken.”

Vinyl

Hij ligt als dj AMAXXY goed in de markt omdat hij grotendeels met vinyl draait, omdat hij een grote kennis heeft van lounge en house en omdat zijn aanvoelen prima is. “Ik voel in een beach bar perfect aan hoe ik de mensen aan het dansen krijg. Dan zorg ik er door de keuze van muziek voor dat een strand snel vol loopt en het een fuif wordt, als dat mag”, zegt hij. “Ik geniet ervan als mensen hun smartphone bovenhalen en de app Shazam gebruiken om liedjes te herkennen omdat het zo goed is. Dat geeft een kick. Net zoals het een kick geeft als het publiek juicht na een goeie overgang. Ik draai heel breed, wat het genre betreft, en laat me vooral inspireren door de bekende Franse muzikant St Germain”, zegt Maxim Vantrois.

Netwerken voor dummies

Dj AMAXXY is gekend in beach bars en op luxe-evenementen aan de Côte d’Azur. De grote doorbraak wenkt, nu hij van 14 tot 25 mei op het filmfestival van Cannes draait. “In luxeboetiek 55 Croisette in de Boulevard de la Croisette. Sterren huren die boetiek wel eens”, vertelt hij. “Ik draai er telkens vier uurtjes per dag. En ja, ik weet welke acteurs er daar wellicht opdagen, maar dat geef ik niet prijs. Dat is privé. Het is een unieke kans om contacten te leggen met sterren. Zo droom ik er ook van om op het house- en technofestival Burning Man te kunnen draaien, in de Black Rock woestijn in Nevada in de Verenigde Staten”, zegt de dj, die ook al een house setje mocht draaien op Radio Monaco, dé radiozender van de Côte d’Azur. Maar wie denkt dat de tiener het allemaal in zijn schoot geworpen krijgt, is fout. “Het is niet makkelijk om in het wereldje binnen te raken hoor”, zegt hij. “Het is voortdurend mailen, telefoneren en setjes opsturen, zonder op te geven. Ik kocht in het begin zelfs een boekje: netwerken voor dummies. Het Frans was eerst ook een drempel, zeker omdat ik nog zo jong ben. Maar nu is dat allemaal geen probleem meer. En ik heb geleerd hoe ik goeie posts op sociale media lanceer”, aldus Maxim. Hij is eerstejaarsstudent Eventmanagement in de hogeschool Vives in Kortrijk en combineert zijn studies met zijn intens dj-werk. Zo schuimt hij vanaf eind juni weer een zomer lang beach bars en events af, aan de Côte d’Azur. Maar eerst bereidt dj AMAXXY zich voor op het beroemde filmfestival.