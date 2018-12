19 gemeenteraadsleden nemen afscheid Peter Lanssens

11 december 2018

11u29 0 Kortrijk Maandagavond was de laatste gemeenteraad van de legislatuur 2013-2018. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) nam van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van negentien raadsleden, die stoppen en/of niet herverkozen zijn.

Bij CD&V stoppen Lieven Lybeer (de gewezen burgemeester stapte zoals bekend wel uit CD&V), gewezen OCMW-voorzitter Franceska Verhenne, gewezen schepenen Filip Santy en Stefaan Bral en raadsleden Patrick Jolie, Francis Rodenbach, Carol Leleu en Astrid Destoop. Socialist Marc Lemaitre, nestor van de gemeenteraad, stopt na 31 jaar. Stoppen ook bij sp.a: Sliman You-ala en Phyllis Roosen. N-VA neemt afscheid van schepenen Rudolf Scherpereel en An Vandersteene, gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts en Maarten Seynaeve en Isa Verschaete (die wel als onafhankelijken zetelden). Ook onafhankelijk raadslid Steve Vanneste (vloog buiten bij N-VA en later bij Vlaams Belang) en gewezen schepen Catherine Waelkens (stapte op bij N-VA, zetelde als onafhankelijke en zit nu bij Kortrijk Vooruit) zijn er straks niet meer bij. Open Vld, nu Team Burgemeester, zwaait enkel Hilde Verduyn uit. Er was na de raad een receptie in de Beatrijszaal van het stadhuis, waar herinneringen werden opgehaald.