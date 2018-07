181 per uur met vervangwagen 19 juli 2018

02u33 1

Even de topsnelheid van een vervangwagen testen op de E403, dacht een automobilist op 24 september vorig jaar in Marke. Rudi H. kon met 181 per uur geflitst worden en moest daarom voor de politierechter verschijnen. Het kwam hem op 520 euro boete en een rijverbod van vijftien dagen te staan. (LSI)