18 maanden cel voor oplichters die zaakvoerder bedrijf paar honderdduizend euro’s lichter maakten Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

14u48 0 Kortrijk Een 49-jarige man uit Dentergem en een 37-jarige man uit Waregem zijn allebei veroordeeld tot achttien maanden effectieve gevangenisstraf omdat ze de zaakvoerder van een bedrijf in Kortrijk hebben opgelicht. Ze maakten hem wijs dat ze met een speciaal wasproduct van één briefje van 100 euro, drie briefjes konden maken. De zaakvoerder ging mee in het verhaal en haalde enorme bedragen af, de winsten kreeg hij echter nooit te zien.

Het slachtoffer, zaakvoerder R.V. van een bedrijf in Kortrijk zat in financiële moeilijkheden toen een voetbalvriend uit Waregem hem voorstelde aan zijn schoonbroer, Abdelhamid D. (49) uit Dentergem. Bij het slachtoffer thuis werd getoond hoe ze een briefje van 100 euro met een speciaal product onder de kraan wasten en er plots drie briefjes van 100 euro verschenen. Het ging om de zogezegde wash-wash truc waarbij zwarte briefjes na het wassen met een speciaal product eurobiljetten werden. Abdelhamid D. werd in 2006 al veroordeeld voor exact dezelfde feiten, toen waren er wel meer slachtoffers. Slachtoffer R. V. ging in anderhalf jaar tijd maar meer dan 30 keer grote geldsommen afhalen om af te geven aan zijn vriend zodat die de truc kon toepassen. Alleen bleek er telkens een probleem op te duiken. “Eerst was het product op, dan dook er weer een ander probleem op, het was altijd wel iets”, zei de procureur. Toch bleef het slachtoffer gewillig geld afhalen. De feiten kwamen aan het licht nadat het slachtoffer zijn verhaal ging doen bij een vriend die ook een ex-politieman is. Het is de ex-agent die uiteindelijk naar de politie stapte. Abdelhamid D. ontkende de feiten vroeg de vrijspraak over de hele lijn. “Ik ben veroordeeld in 2006 voor wat ik gedaan heb. Die bladzijde heb ik omgeslagen en ben een autobedrijf gestart in Duitsland”, zei de man tijdens de pleidooien. De rechter geloofde het verhaal van de beklaagde niet en veroordeelde hem toch. Abdelhamid D. moet ook een provisionele schadevergoeding van 300.000 euro terugbetalen aan het slachtoffer.