18 maand cel voor notoire dief uit Frankrijk 02u55 0

Een 47-jarige man uit Tourcoing werd gisteren op de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan 18 maanden effectief voor het plegen van maar liefst zeven diefstallen in Wervik en Kortrijk tussen juni 2016 en september 2017.





De man kon gevat worden nadat een getuige de politie belde toen hij zag hoe Fabrice M. een diefstal wou plegen aan de fietsenwinkel Spitter langs de Zwevegemsestraat. De politie kon de man inrekenen en vond tal van gestolen voorwerpen in de auto van de man.





Ook bij de bewoners van de appartementen boven de fietszaak was ingebroken. Hij ging tijdens zijn rooftochten aan de haal met handtassen, cd's, fietsen, nummerplaten en frisdrank.





"Het is een vreemde vorm van toerisme in België die u hanteert", zei de rechter. Fabrice M. werd eerder al veroordeeld in Frankrijk tot vijf jaar cel voor gelijkaardige feiten.





(AHK)