18-jarige riskeert werkstraf voor inbraak in school 20 februari 2018

Een 18-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert tachtig uur werkstraf omdat hij op 2 april vorig jaar een inbraak pleegde in een basisschool in Heule. Georgij A. forceerde samen met drie minderjarigen een raam van een toilet van basisschool De Kransvijver in de Albrecht Rodenbachlaan in Heule, nu basisschool De Dobbelsteen. Via het toiletraam drongen de vier jongens binnen en doorzochten alle kasten van de school. Speurders vonden voetsporen van de 18-jarige beklaagde. Naast de werkstraf riskeert de jongeman ook een geldboete van 300 euro. Vonnis op 19 maart. (AHK)