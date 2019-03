175 namaakhoesjes in beslag in telefoonwinkel LSI

01 maart 2019

15u45

Bron: LSI 0

Bij een controle van de politiezone Vlas en de cel Namaak van de FOD Economie zijn vrijdagmiddag in een telefoonwinkel in Kortrijk 175 namaakhoesjes in beslag genomen. De hoesjes voor smartphones en tablets droegen opschriften van Apple, Nike, Adidas, Hello Kitty, Pokémon en Minions, maar bleken niet afkomstig van de rechtenhouders. De winkel mocht wel open blijven. De uitbater mag een stevige boete of zelfs gerechtelijke vervolging verwachten. Een claim van de rechtenhouders is ook mogelijk. Het onderzoek naar de verantwoordelijken loopt verder.