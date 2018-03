16-jarige krijgt klappen van portefeuilledief 03 maart 2018

Een 16-jarige jongen uit Kortrijk heeft donderdagavond aan de Pottelberg enkele slagen gekregen van een man die zijn portefeuille wou stelen. "Toen hij zag dat er geen geld in mijn portefeuille stak, gooide hij die weg. Ik kreeg nog enkele slagen en stampen te verwerken", zegt Jelle Claeys. "Ik heb er een lichte hersenschudding, een gekneusde oogkas en een gekneusde pols aan overgehouden. Twee meisjes met wie ik aan het wandelen was, zijn in het rusthuis gevlucht om van daaruit de politie te bellen. In het verleden heb ik aan de Pottelberg al eens problemen gehad met dezelfde man, toen mijn zus ziek was en ze moest overgeven in de struiken. Toen stelde hij zich agressief op tegenover ons. Het is een man rond de 30 jaar van Noord-Afrikaanse afkomst." (AHK)