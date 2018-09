16 camera's bewaken verlaagde Leieboorden PROCES-VERBAAL VOOR WIE EENRICHTINGSVERKEER NEGEERT PETER LANSSENS

04 september 2018

02u26 0 Kortrijk Zestien camera's bewaken straks de verlaagde Leieboorden. Niet enkel om vandalen en sluik-storters te betrappen. Wie er het eenrichtingsverkeer negeert, krijgt dankzij nummerplaatherkenning een pv en riskeert een forse boete.

De voorbereidende werken voor de camerabewaking zijn bezig. Er komt nog deze maand een camera die 360 graden draait, op een sokkel nabij woonkrediet Elk Zijn Huis in de Broelkaai. "Die camera bewaakt meteen de hele site van de verlaagde Leieboorden, een zicht op de horecabuurt in de Kapucijnenstraat inbegrepen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Het is de eerste keer dat we met zo'n type camera werken. Het is esthetisch mooier dan meerdere camera's. De politie zal testen of het goed werkt."





Budascoop

Er komen in de loop van 2018 nog camera's: twee op een paal aan de linker Broeltoren, twee in de Broelkaai nabij ex-hotel Broel, twee in de Guido Gezellestraat nabij de rechter Broeltoren, één aan de doorgang met trapjes naar het Guido Gezellepad langs de Leie, drie op de aansluiting van de Handboogstraat op de Konventstraat nabij café 't Fonteintje, twee aan de gevel van de Budascoop in de Kapucijnenstraat en drie aan het OCMW in de Budastraat, om de Budastraat en de Leiebrug enerzijds en Budabrug anderzijds in de gaten te houden.





De kostprijs is zo'n 50.000 euro. "De zestien camera's worden niet permanent bekeken in de dispatching van de politie, maar registreren wel alles. En de beelden kunnen altijd opgevraagd worden", zegt Vincent Van Quickenborne. "Als mensen bijvoorbeeld volle vuilniszakken dumpen op de verlaagde Leieboorden, kunnen we nagaan wie de sluikstorters waren. Of als er klachten zijn over bijvoorbeeld vandalisme, kunnen we ook nagaan wie de vandalen waren. Wie in de fout gaat, riskeert GAS-boetes tot 350 euro."





Spookrijders

De camera's zijn bovendien nuttig om automobilisten, die de eenrichting op de verlaagde kaaien soms negeren, niet ongestraft te laten wegkomen. "Als we bijvoorbeeld signalen krijgen dat de eenrichting massaal genegeerd wordt, vragen we de beelden op en sporen aan de hand van nummerplaatherkenning de overtreders op", legt Van Quickenborne uit. "Vroeger kon dat niet. De politie moest de spookrijders op heterdaad betrappen of live beelden hebben. Federaal MR-minister van Mobiliteit François Bellot laat nu op mijn vraag en die van de politiezone Vlas de wetgeving aanpassen, zodat ook beelden die achteraf opgevraagd worden geldig zijn om spookrijders te beteugelen", aldus Van Quickenborne.





Wie in een verboden richting rijdt, krijgt meestal een minnelijke schikking van 30 tot 500 euro. Een rijverbod is ook mogelijk.