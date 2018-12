152 km/u op Rijksweg bij start WinterBOB LSI

03 december 2018

18u19

Bron: LSI 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Vlas in Kortrijk, Kuurne en Lendelede het startschot gegeven van de WinterBOB-campagne. Het deed dat met alcohol- en snelheidscontroles. Bij controles aan de Spoorweglaan in Kortrijk, de Vlaskouter in Kuurne en de Rijksweg in Lendelede bleken 11 van de 195 automobilisten (5,6%) te veel gedronken te hebben. Twee van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. De anonieme flitswagen met infraroodcamera flitste in de Koning Albertstraat in Kortrijk, de Kattestraat in Kuurne en de Rijksweg in Lendelede 156 van de 743 gecontroleerde wagens (21%). Op de Rijksweg in Lendelede haalden twee automobilisten respectievelijk 147 en 152 km/u. Zij komen in aanmerking voor een intrekking van hun rijbewijs en zullen zich sowieso voor de politierechtbank moeten verantwoorden. De politie van de zone Vlas kondigt de komende weken bijna dagelijkse controles aan, zowel overdag als ’s nacht, tijdens het weekend en op weekdagen.