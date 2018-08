150 mensen dineren in het wit op Leieboorden 23 augustus 2018

02u29 0 Kortrijk Naar jaarlijkse traditie was er ook deze zomervakantie weer een 'Diner en Blanc' in Kortrijk.

Dinsdagavond kwamen zo'n 150 mensen samen om in openlucht te dineren, allemaal in het wit gekleed Het initiatief komt overgewaaid uit Parijs, waar 'Diner en Blanc' tot 25.000 Parijzenaars lokt. "Het aperitief vond plaats in zomerbar The Secret Garden,aan de Tacktoren, waar we te horen kregen dat het diner zelf op de verlaagde Leieboorden kant Broelkaai zou plaatsvinden", vertelt deelnemer Leopold Dekeyser. "Iedereen bracht zelf eten, drank en servies mee, sommigen hadden zelfs een tafellaken bij. Heel leuk en echt gezellig." (LPS)