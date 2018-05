15 miljoen voor Flanders Make 17 mei 2018

02u32 0

De Vlaamse regering trekt 15 miljoen euro uit om een nieuwe Flanders Make te bouwen in Kortrijk. Het onderzoekscentrum voor de maakindustrie komt via een erfpacht op gronden van de universiteit UGent en de hogeschool West-Vlaanderen in de Karel de Goedelaan.





Het wordt, naast automobiel onderzoek in Lommel en machinebouw in Leuven, de derde vestiging van Flanders Make. Het centrum in Kortrijk focust op productie-onderzoek en -innovatie voor maakbedrijven. Zo kunnen KMO's en grote bedrijven zich ontwikkelen tot modelfabrieken voor de toekomst en wereldtoppers.





De keuze voor Kortrijk is niet toevallig. "West-Vlaanderen is het hart van de Vlaamse productiesector", zegt voorzitter Urbain Vandeurzen van de raad van bestuur van Flanders Make. "De nieuwe vestiging komt bovendien vlakbij andere kennisinstellingen en productiebedrijven."





Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is tevreden. "We zijn het centrum van de maakindustrie. Van de top 100 bedrijven in ons land zijn er 30 in onze regio gevestigd. Flanders Make komt vlak naast Hangar K op het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. We verbinden beide met een voetgangerstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare. De bouw van de tunnel start in oktober."





(LPS)