15 maanden cel voor leerkracht die minderjarigen filmt 27 maart 2018

Een 45-jarige leerkracht van het Guldensporencollege in Kortrijk is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en een boete van 6.000 euro, omdat hij minderjarige kinderen filmde, aanzette tot seksuele handelingen en kinderporno verspreidde. Alleen de periode die hij in voorhechtenis zat, is als effectieve straf uitgesproken, net als de helft van de boete. Hij mag de komende tien jaar geen contact meer hebben als professional of vrijwilliger met minderjarigen en moet zich laten begeleiden voor zijn seksuele problemen. Tot 11 augustus 2015 was S. een gerespecteerd leerkracht. Die dag vloog hij in de cel, werd hij preventief geschorst en de toegang tot de school ontzegd. Hij kon op heterdaad betrapt worden terwijl hij jongeren aan het filmen was. Bij de huiszoeking die volgde, werd op zijn computer kinderporno gevonden. Steeds vaker deed hij zich met valse accounts ook voor als minderjarige en zocht hij contact met 'leeftijdsgenoten'. Tijdens die chatsessies spoorde hij echte minderjarigen aan tot masturbatie voor de webcam. (LSI)