144 reizigers geëvacueerd na dodelijk ongeval

op het spoor VHS

10 april 2019

19u56 0

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Waregem was woensdagavond enkele uren onderbroken nadat iets voor 18 uur ter hoogte van de Stasegemsestraat in nog onbekende omstandigheden een man onder een trein terechtkwam. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De 144 gestrande reizigers, die normaal gezien even later in het station van Kortrijk zouden arriveren, mochten na een tijdje de trein verlaten. Met drie bussen werden ze naar het station gebracht. Wie dat wou, kreeg een flesje water en een mueslireep aangeboden. De NMBS organiseerde een omleiding voor de treinen en legde vervangbussen in. Wie tussen Gent en Kortrijk spoorde, werd aangeraden om via Brugge te reizen. Rond 20 uur was het spoor weer vrij. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.