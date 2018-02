14 procent rijdt te snel tijdens snelheidscontroles 10 februari 2018

02u40 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde donderdag snelheidscontroles uit in Lendelede en Aalbeke. 14 procent van de gecontroleerde voertuigen reed te snel. De politie controleerde in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en in de Rijksweg in Lendelede. In Lendelede reden 171 bestuurders te snel, dat is 20 procent van alle gecontroleerde voertuigen. 34 voertuigen, waarvan 15 vrachtwagens werden tegengehouden, 22 bestuurders betaalden hun boete onmiddellijk. Bij één persoon, die 123 kilometer per uur reed waar je slechts 70 mag, werd zijn rijbewijs meteen ingetrokken. In Aalbeke reden 39 personen te snel, dat is 6 procent van de gecontroleerde bestuurders. 12 auto's werden tegengehouden, alle bestuurders betaalden onmiddellijk hun boete. (AHK)