138 jaar oud dorpscafé heropent GEWEZEN SCHOOLDIRECTRICE RUNT IN D'HALVE MAAN PETER LANSSENS

04 april 2018

02u33 0 Kortrijk Het 138 jaar oude dorpscafé In D'Halve Maan heropent nu vrijdag, na drie jaar leegstand. De gewezen schooldirectrice An Demets (50) uit Kortrijk, ruilt na 28 jaar haar schoolboeken voor de toog in.

In D'Halve Maan is een begrip in de streek. De herberg opende in 1880, met Sidonia Bossuyt als eerste waardin. Haar man Petrus Duprez was er tot zijn overlijden karrenwielenmaker. De familie - met later ook zoon Aäron en zijn vrouw Anna Vanwynsberghe, kleinzoon Hugo en zijn vrouw Arlette Degezelle en achternicht Lieve Debode en haar man Bart Houpline - stond er vier generaties achter de toog. Bjorn D'Hoop was er nadien de laatste cafébaas, want de zaak sloot in 2015 de deuren. Eigenaar-brouwerij Verhaeghe uit Vichte bleef niet bij de pakken zitten en liet het dorpscafé in Ingooigem grondig renoveren. Niet alleen het interieur kreeg een opknapbeurt. De gewezen schrijnwerkerij bij het café werd heringericht als overdekt terras, de toiletten zijn vernieuwd, het bijgebouw kreeg een nieuw dak en de binnenkoer is heraangelegd.





Eetcafé

De nieuwe uitbaatster An Demets zorgde samen met de brouwerij ook voor een nieuwe toog. En de keuken is vernieuwd. "Het wordt een café met eetgelegenheid", zegt ze. "Je kan hier een snelle hap krijgen of lang tafelen met je gezin of vrienden. We maken ook plaats voor een gezelschapsspel, bij een drankje of tapa. We willen mensen samenbrengen. Het moet een plaats worden waar iedereen zich thuis voelt. En waar je aan de toog mensen ontmoet."





Schooldirectrice

Demets, gewezen directrice van vrije kleuterschool De Buitenkans in Bossuit, stapt zo van het onderwijs naar de horeca over. Een hele ommezwaai, maar ze wilde al langer een nieuwe uitdaging. "Koken is een echte hobby, zo probeer ik thuis dagelijks gerechten uit", vertelt ze. Ze droomde er al jaren van om een klein eethuis met café te beginnen. "En dat is er nu eindelijk van gekomen. Ik serveer In D'Halve Maan van kleine hapjes tot grootmoeders gerechten en nieuwe wereldkeuken. Mijn kaart is beperkt om versheid en kwaliteit te verzekeren. Maar ik zal naargelang het aanbod groenten, vlees en vis en naargelang mijn inspiratie ook steeds een paar suggesties op het bord zetten."





Podium

Passanten kunnen er 's middags altijd een dagschotel krijgen. In de namiddag zijn fietsers, wandelaars en dorpsgenoten welkom voor een stuk taart, pannenkoeken, ijsjes en andere huisbereide desserts en verder koffies, theesoorten, zelfgemaakte fristi of milkshakes. Reserveren voor een uitgebreid ontbijt kan ook. "En we hebben een klein podium in onze zaak", vervolgt Demets. "Mijn man en ik willen namelijk dat In D'Halve Maan een plaats wordt waar iedereen ongedwongen het podium op kan voor tentoonstellingen, lezingen, voordrachten en demonstraties. Wij zorgen ondertussen voor gezelligheid, sfeer en drank. Mijn man helpt me bij de voorbereiding in de keuken en de bediening in het café, terwijl we op drukke dagen en tijdens weekends op een ploeg medewerkers kunnen rekenen."





Demets krijgt heel wat steun van de inwoners van Ingooigem. "Mensen piepten al geregeld eens binnen of kwamen al vragen wanneer het café straks opent. En sinds december vorig jaar krijgen we al reserveringen voor etentjes, feestjes, verrasingsreizen en ga zo maar door. Er is in het dorp, met zo'n 30 verenigingen, zeker plaats voor ons concept", aldus An Demets.





Meer informatie vind je op: www.indhalvemaan.be.