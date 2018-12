13 transmigranten aangetroffen tijdens controleactie AHK

07 december 2018

09u37

Donderdagnamiddag trof de politie 13 transmigranten aan tijdens een grote controleactie. De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde samen met de zone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem), de federale politie en Securail controleacties uit op vijf verschillende plaatsen. Dat gebeurde op de grensparking met Frankrijk in Rekkem, op de industriezones LAR en Wevelgem-Zuid, de parking van het Shell tankstation langs de E17 in Marke en in het station van Kortrijk samen met de omgeving van de Zwevegemsestraat en de uitgaansbuurt. Tijdens de actie werden 114 voertuigen en 148 inzittenden uitvoerig gecontroleerd. 44 personen werden nog eens grondig gescreend, 13 daarvan bleken transmigranten te zijn. Zij werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. De politie is tevreden met de resultaten en plant meer soortgelijke gezamenlijke controleacties.