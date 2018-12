13 miljoen euro voor heraanleg verkeerswisselaar A19-R8 Peter Lanssens

18 december 2018

20u10 0 Kortrijk Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 13 miljoen euro vrij voor de heraanleg van de verkeerswisselaar van de autosnelweg A19 met de ring rond Kortrijk (R8). Dat meldt Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA).

Het geld wordt in 2020 voorzien. De werken, het plan ligt al meer dan twintig jaar op tafel, kunnen pas dan starten omdat de onteigeningen van enkele stroken groen administratief meer tijd in beslag nemen dan verwacht. Er zijn elk jaar tientallen ongevallen met gekwetsten op de wissel van de A19 en de R8. De twee U-bochten zijn er gekkenwerk. Zo moet wie uit de richting van Ieper of Roeselare komt en in de richting van Heule of Kuurne wil, op de wisselaar een bocht van 180 graden maken om rechts te kunnen invoegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Dat is levensgevaarlijk. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8 om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Hoe de nieuwe wisselaar A19-R8 er zal uitzien? De verkeerslichten én de kruispunten met de U-bochten verdwijnen. Er komen volwaardige op- en afritten door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 zal aansluiten. Wie van de A19 de ring op wil richting Kuurne, rijdt over de brug en zo de R8 op. Wie uit de richting van Bissegem komt en de A19 op wil, rijdt ook eerst over de brug. Er zijn zo geen verkeersconflicten meer. En er zijn altijd twee rijstroken. Het wordt dus niet enkel veiliger. Ook de files zullen afnemen.

Geluidsschermen

Er komen drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswissel, zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor huizen in het omliggende. Het plan omvat ook ledverlichting, een bufferbekken voor water en hagen en bomen. Belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 wordt ook heraangelegd en komt honderd meter dichter bij de Gullegemstraat. Auto’s krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswissel met de R8 oprijden.