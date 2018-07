13 maanden extra cel voor diefstal kluis met 100.000 euro 13 juli 2018

Twee allochtonen uit Kortrijk zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot elk dertien maanden extra effectieve celstraf en een boete van 800 euro voor de diefstal van een kluis met 100.000 euro tijdens oudejaarsnacht. Ze drongen bij het bedrijf Oxfloor Multistep binnen, doorzochten de hele firma en gingen er met de kluis, exclusieve wijnen, een iPhone en een koffiezetapparaat vandoor. Bij een huiszoeking bij Hichem B. (41) vonden de speurders een deel van de buit, zo'n 7.000 euro. Een schoenspoor leidde naar Mounir G. (39), net als een rugzak die duidelijk op de camerabeelden te zien was. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Begin april liep Hichem B. nog twee jaar effectieve celstraf op voor een reeks van inbraken in het najaar van 2016. Mounir G. was toen ook zijn kompaan en kreeg daarvoor van de rechter achttien maanden effectieve celstraf. Mohammed F. (30) moet een werkstraf van honderd uren uitvoeren. Het was op zijn appartement dat de gestolen kluis uiteindelijk met een slijpschijf opengemaakt kon worden. Pas voor de rechtbank bekenden B. en G. voor het eerst de diefstal van de kluis. Ze ontkenden wel dat er 100.000 euro in lag. (LSI)