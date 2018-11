124 in zone 70: rijbewijs ingetrokken 08 november 2018

Op twee invalswegen naar Kortrijk (de N36 in Lendelede en de Moeskroensesteenweg in Aalbeke) heeft de politie dinsdagnamiddag snelheidscontroles met onderschepping uitgevoerd. Daarbij moesten vier bestuurders onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. In Aalbeke reed 40 procent van de bestuurders te snel. Twee automobilisten reden 88 en meer, waar ze 50 mochten. Een van hen had bovendien te veel gedronken. In Lendelede werd gecontroleerd op de plaats waar eerder dit jaar een ongeval gebeurde met twee dodelijke slachtoffers. Dinsdag reed daar bijna 12 procent te snel. De hoogst gemeten snelheden bedroegen 119 en 124 kilometer per uur, ver boven de toegelaten 70 dus. Een van de snelheidsduivels daar bleek ook nog eens boven zijn theewater. (VHS)