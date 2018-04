121 km/u op Rijksweg 20 april 2018

Langs de Rijksweg in Lendelede is gisteren een automobilist uit het verkeer geplukt die aan 121 km/u aan een snelheidscontrole passeerde. Op die plaats is de snelheid tot 70 km/u beperkt. De overtreder moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. Daags na de flitsmarathon, waaraan de politiezone Vlas woensdag ook deelnam en waarbij 3.605 voertuigen werden gecontroleerd, organiseerde de zone nog een hele dag snelheidscontroles. "Omdat snelheidscontroles het hele jaar door een absolute prioriteit zijn", klinkt het.





Niet alleen langs de Rijksweg in Lendelede maar ook langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke (Kortrijk) waren er controles. Alle 36 zware overtreders werden meteen door motorrijders van de politie uit het verkeer gehaald. Twintig van hen betaalden hun boete onmiddellijk via een mobiele betaalterminal. In Aalbeke reden 14 van de 554 voertuigen (2,5%) te snel, in Lendelede 94 van de 884 (10,6%). Tijdens de flitsmarathon reden 395 van de 3.605 gecontroleerde automobilisten (10,9%) te snel. Er werd op 14 verschillende lokaties gecontroleerd. (LSI)