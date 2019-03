120 artiesten op eerste tattoobeurs Joyce Mesdag

08 maart 2019

Louis Gürke van Louis’ Tattoo Boutique in Kortrijk en Jeroen Theys, met wie hij in de band Stab speelt, organiseren komend weekend, zaterdag 9 en zondag 10 maart, de eerste editie van de True Love Tattoo Convention, in Depart in Kortrijk. Ze wisten maar liefst 120 gastartiesten te strikken, uit België maar ook alle uithoeken van Europa. De True Love Tattoo Convention is meteen goed voor een primeur, want nooit eerder was er al een dergelijke tattoobeurs in Kortrijk. “Je kan er artiesten aan het werk zien, en zelf uiteraard ook een tattoo of piercing laten zetten”, zegt Louis. “Tussendoor staan er ook optredens van vijf nationale en internationale rockbands op de affiche: Fleddy Melculy, A Murder in Mississippi, Bèta, Irreligion en The Tip. Leuk is dat die niet echt op een podium optreden, maar gewoon tussen de mensen daar zullen optreden.” Dat er een vervolg komt aan de True Love Tattoo Convention is nu al beslist: op 7 en 8 maart 2020 staat de volgende editie al gepland. Meer info en tickets vind je via www.truelovetattooconvention.be. Je betaalt 18 euro voor een ticket, een weekendticket kost 25 euro.