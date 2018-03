12 maanden effectief voor Algerijn na autodiefstallen 02 maart 2018

02u51 0

Een 30-jarige Algerijn is veroordeeld tot 12 maanden effectieve gevangenisstraf voor verschillende feiten van diefstallen vorig jaar. In Menen probeerde hij een Ford Galaxi te stelen, toen dat niet lukte nam hij wel de fotocamera mee die in de auto lag. In de nacht van 4 op 5 augustus sloeg Mohamed R. toe in Kortrijk, toen stal hij een fiets en autosleutels. De Algerijn kon door de politie in Moeskroen gearresteerd worden na verdacht gedrag, waarna hij aan de feiten kon gelinkt worden. Hij werd ook verdacht van een homejacking op 17 juli in Menen waarna de dader ervandoor ging met de Opel Astra nadat de eigenares tegen de grond werd geduwd. Die feiten ontkende de Algerijn. De rechter volgde hem daarin en sprak hem voor die feiten vrij.





(AHK)