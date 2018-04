12 maanden cel voor verkoop cocaïne 26 april 2018

Een 42-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor de verkoop van cocaïne. Nadat de naam van Benaissa A. opduikt in een gerechtelijk onderzoek, beslisten de agenten om in 2017 de woning van de man te observeren. Tijdens die observatie zag de politie verschillende personen die gekend zijn voor drugsfeiten korte bezoekjes brengen aan de man in de Voorzienigheidsstraat in Kortrijk. Bij een huiszoeking werd 18,49 gram cocaïne in de wasmachine gevonden. De agenten vonden ook 770 euro cash geld en verschillende gsm-toestellen met daarin druggerelateerde contacten. "Die drugs had ik gevonden en dat deelde ik met vrienden die langskwamen", verdedigde de man zich. "Dat geld had ik net afgehaald omdat dat vakantiegeld was en die gsm's waren bedoeld om te verkopen." De rechter achtte geen geloof aan zijn verhaal en veroordeelde de man. Hij moet ook een effectieve geldboete van 2.000 euro betalen. (AHK)