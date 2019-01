119 km/u aan KULAK LSI

17 januari 2019

14u25

Bron: LSI 0

Een 48-jarige installateur van centrale verwarming moet een boete van 400 euro betalen en mag vijftien dagen niet meer met de wagen rijden. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Op 12 januari 2018 kon Stephan D. ’s morgens in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk, op de berg naar beneden aan de KULAK, met zijn bestelwagen geflitst worden aan 119 km/u. Op die plek geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. “Een echte snelheidsduivel”, zo omschreef de openbare aanklager hem. Zijn advocaat nuanceerde.