110 voertuigen preventief gecontroleerd 02 maart 2018

Bij gerichte verkeers- en alcoholcontroles in Kortrijk, Aalbeke en Lendelede zijn woensdagnamiddag en -avond 110 voertuigen gecontroleerd. Niemand had te veel gedronken en er werden geen verdachte voertuigen of personen opgemerkt. Drie automobilisten droegen geen gordel en vijf konden geen geldig keurings- of rijbewijs voorleggen. "Zo'n preventieve en ontradende actie kadert in de aanpak van de verkeersveiligheid maar ook in de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen in inbraakgevoelige wijken", klinkt het bij de politiezone Vlas. Dergelijke acties zullen in de toekomst herhaald worden.





(LSI)