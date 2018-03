106 voertuigen gecontroleerd tijdens verkeersactie 10 maart 2018

02u36 1 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) controleerde donderdag 106 vrachtwagens en auto's op drie verschillende locaties.

Twee bestuurders hadden te veel gedronken en één bestuurder had geen geldig rijbewijs bij zich. De controles gebeurden in de Torkonjestraat in Kortrijk, in de Sint-Katriensteenweg, de Vlaskouter, de Watertorenstraat en in Nieuwenhuyse in Kuurne en in de Stationsstraat in Lendelede. In de Watertorenstraat in Lendelede werd één vrachtwagenbestuurder beboet omdat zijn vrachtwagen te zwaar geladen was. Het ging om een preventieve controleactie die in de nabije toekomst nog zullen gebeuren. (AHK)