100 kinderen zitten even op de ‘Kinderuniversiteit’ Joyce Mesdag

16 december 2018

Honderd kinderen hebben zondagmorgen op de Howest-campus The Level deelgenomen aan de nieuwe editie van de ‘Kortrijkse Kinderuniversiteit’, een initiatief van de Kortrijkse hogeschool om aan jonge kinderen te tonen hoe het er in het hoger onderwijs aan toe gaat. Kinderen van 5 tot 10 jaar werden in verschillende leeftijdsgroepjes ingedeeld, en konden onder de noemer ‘Op avontuur met de wetenschap’, verschillende workshops volgen. Ze leerden onder meer hoe ze een voederbakje voor vogels in elkaar kunnen knutselen, of hoe ze een eigen instrument kunnen maken. Na afloop kregen ze een diploma. Terwijl de kinderen zich technisch en creatief uitleefden, konden ouders dan weer een boeiende lezing volgen over articifiële intelligentie, gebracht door Bart Leenknegt, directeur Onderzoek bij Howest.