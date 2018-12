100 kaarsjes herdenken overleden kindjes: “opkomst groeit jaar na jaar” Peter Lanssens

09 december 2018

20u26 0 Kortrijk Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan om overleden kinderen te herdenken. Dat gebeurde vanavond ook in Kortrijk. Waar op het Sint-Amandsplein op Overleie zo’n 100 kaarsjes aangestoken werden.

Het herdenkingsmoment, op Wereldlichtjesdag, werd georganiseerd door het huisvandeMens en enkele partners. Die partners waren Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. “Er is een grote behoefte aan het samenzijn met deelgenoten, veel mensen willen hun medeleven betuigen”, zegt communicatieverantwoordelijke Lieve De Cuyper van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. “Er is een nood om dit innig moment samen te beleven. De opkomst groeit jaar na jaar. Tijdens het verwerkingsproces bij het verlies van een kind kunnen ouders aankloppen bij de genoemde verenigingen of bij deelgenotengroepen. Waar ze sterkte vinden bij elkaar door te praten over het verlies. Daarnaast biedt het huisvandeMens hen een luisterend oor”, aldus Lieve De Cuyper. De vrijzinnig humanistische consulenten van huisvandeMens hebben in Kortrijk hun thuishaven in vrijzinnig centrum Mozaïek op Overleie.