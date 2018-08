1 jaar Zonder Meer? 1 ton plastic minder 24 augustus 2018

02u24 0

Zonder Meer in de Rijselsestraat 51 in Kortrijk, met een kleine 300 producten de enige verpakkingsvrije biowinkel van die omvang in West-Vlaanderen, bestaat een jaar. Het systeem is eenvoudig. Je brengt zelf een pot, doos of zak mee en vult die aan de silo's. "Het voorbije jaar kregen meer dan 4.800 potjes en flessen een gewichtslabel en verkochten we ruim 1.200 groentenzakjes. Reken daar de grote hoeveelheid zakjes bij die klanten zelf meebrengen en zo kom je snel aan een besparing van 1 ton plastic verpakkingsafval", zegt zaakvoerder Johan Moreels. "Om de afvalberg nog meer te verlagen, promoten we composteren van organisch afval en vragen we de stad om de openingsuren van openbare compostplaatsen te verruimen." Zonder Meer viert de eerste verjaardag op zaterdag 1 september met (h)eerlijke hapjes en sapjes van 9.30 tot 19 uur. Er is ook een wedstrijd om een tekening of knutselwerk te maken, zonder nieuw papier te gebruiken. (LPS)