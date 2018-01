1.700 mensen op nieuwjaarsreceptie, ondanks bijtende koude 02u26 0 Deleu Terwijl de kinderen volop genieten van een ritje op een treintje, staan de volwassenen aan te schuiven voor een warme glühwein.

Het nieuwe evenementenplein Nelson Mandela vormde gisterenmiddag het decor voor de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. Er daagden volgens de politie 1.700 Kortrijkzanen op. Geen cijfer om wild van te worden. Toch viel de opkomst nog mee, want het was bijtend koud en het Nelson Mandelaplein in de Magdalenastraat ligt ook niet pal in het stadscentrum. De tripartite van Open Vld, sp.a en N-VA koos voor die nieuwe locatie om de bevolking te laten kennismaken met het plein en met stadsdeel Weide. "We deden het voor het eerst op een zondagmiddag en niet op een zaterdagavond, zodat ook de handelaars konden klinken op het nieuwe jaar", legt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) uit.





De aanwezigen lieten zich de 3.000 bakjes friet, 1.500 porties pasta en 1.000 porties oliebollen smaken. De dorstigen werden gelaafd met 7.200 Bockor-pilsjes, 1.440 blikjes frisdrank, 600 bekers glühwein en 600 bekers chocomelk. Er was ook animatie. Zo bracht Sparks Special Effects wat vuurwerk en een show met luchtbellen. (LPS)





Deleu