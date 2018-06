1.600 tieners ontmoeten 'musers' in Ring Shopping 28 juni 2018

Zo'n 1.600 kinderen, vooral tienermeisjes, trokken gisterennamiddag naar het Ring Shopping.





Ze stonden tot op de parking aan te schuiven om acht Vlaamse 'musers' in het winkelcentrum te ontmoeten. 'Musers' zijn meisjes en jongens met veel volgers op de populaire app Musical.ly, waar je dansvideo's en muziek mee opneemt. Eén van de aanwezige 'musers' was Steffi Mercie (15) alias @steffimercieke. Ze heeft 404.000 volgers. "Wellicht omdat ik altijd lach en voor iedereen lief ben", vertelde ze. "We sloegen met enkele populaire 'musers' de handen in elkaar om een soort tournee door Vlaanderen te houden. Zo waren we eerder al in het Wijnegem Shopping Center en in Bobbejaanland. En morgen (vandaag, nvdr.) gaan we naar Pennenzakkenrock. We doen het om de kinderen gelukkig te maken", aldus Steffi Mercie. De kinderen moesten veel geduld hebben om tot bij hun Musical.ly-helden te raken. "We hebben de 'musers' via een mama zelf gecontacteerd", stelde shoppingdirecteur Bruno Devriese. "Het Ring Shopping wil hypes omarmen om zo de jeugd naar hier krijgen. De 'musers' kregen als dank een goodiebag met geschenken, goed voor een waarde van zo'n 100 euro per tas", aldus de directeur. Veel ouders snapten niets van de hysterie in het winkelcentrum, want sommige tieners waren buiten zinnen. "Alles voor de kinderen", lachten enkele mama's.





(LPS)