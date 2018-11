1.554 vrijgestelden voor verkiezingen 07 november 2018

Wie als inwoner in een kiesbureau zetelde tijdens de verkiezingen van 2012, 2014 en 2018, wordt niét opnieuw opgeroepen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei 2019. "Wie al zetelde, nemen we niet meer op in de lijst met beschikbare inwoners. We houden het systeem zo eerlijk", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). "Het gaat over 1.554 inwoners, die reeds hun burgerzin vervulden en daarom vrijgesteld worden voor de volgende verkiezingen. Want het kan niet de bedoeling zijn dat bij een willekeurige oproeping altijd dezelfde mensen worden aangeschreven." (LPS)