1.400 scholieren springen erop los 04 mei 2018

02u39 1 Kortrijk 1.400 lagere scholieren sprongen gisteren de ziel uit hun lijf in het sportcentrum Lange Munte, waar op een binnenparcours 15 opblaasbare attracties stonden, in alle zalen verspreid.

Ook buiten was er een aanbod van 25 spelen. Het ging over het initiatief 'katholieke basisscholen Kortrijk springt'.





Ook leerkrachten van de scholengemeenschap gingen uit de bol. "Het was gezond, we zetten onze scholengemeenschap zo in de kijker en leerkrachten en leerlingen leerden elkaar beter kennen", klonk het. Het evenement kaderde verder in de titel van Europese Sportstad, die Kortrijk dit jaar draagt. De stad kreeg die erkenning van de European Capitals and Cities of Sport Federation. (LPS)