1.273 'santé-zeggers' verbreken wereldrecord 23 juli 2018

02u27 1 Kortrijk Als de Heulenaars zich verenigen, staat er altijd wat te gebeuren. Zoals vrijdagavond, toen 1.273 mensen het wereldrecord 'santé-zeggen' verbraken.

Confrerie de Griffioen en de drukbeklante cafés De Kameleon, Den Hert, Den Buro en Dudu koppelden het initiatief aan het evenement Heule Conzee, voor de gelegenheid omgedoopt tot Heule Santee. Met succes, want de vele aanwezigen op Heuleplaats deden allemaal spontaan mee aan de recordpoging. De uitdaging was om met zoveel mogelijk mensen op elkaar volgend 'santé' te zeggen. Niet enkel het Belgisch record van Deerlijk met 1.005 personen, maar ook het wereldrecord van het Portugese dorpje Anadia met 1.233 'santé-zeggers' sneuvelde. "We bewijzen nog maar eens dat Heule een echte feestgemeente is", waren Mark Dewaele en Nancy Geeroms van Confrerie de Griffioen terecht fier. "De Heulenaren tonen graag dat we de grootste en beste deelgemeente van Kortrijk hebben. Zo zijn er straks in september ook weer de jaarlijkse Tinekesfeesten, in de top tien van de grootste en beste feesten in ons land", aldus de leden van Confrerie de Griffioen, de vereniging tot instandhouding en bevordering van de biercultuur. Het wereldrecord is officieel, want een gerechtsdeurwaarder keek erop toe dat de stroom van 'santé-zeggers' op het podium constant was, zonder onderbreking, en telde mee. Maar in The Guinness Book of Records komt het niet, naar verluidt omdat de mensen achter het wereldbekende boek geen records met alcohol aanvaarden en vastleggen. (LPS)