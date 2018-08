1.250 zwemmers in één dag, dankzij avondopening 04 augustus 2018

Zo'n 1.250 mensen zijn gisteren langs geweest in het openluchtzwembad, dat voor de gelegenheid langer open was. Normaal kan je er maar zwemmen tot 19.15 uur, gisterenavond kon je er tot 22 uur een frisse duik nemen. Het openluchtzwembad beleefde vorige maand de beste maand juli in 30 jaar, met meer dan 20.000 zwemmers. Op de topdag, vorige week donderdag was dat, kwamen 1.453 mensen zwemmen. De 1.250 zwemmers van gisteren kwamen dus ook al dicht in de buurt. Tijdens de avondopening was enkel het fonteinbad open, aangezien er gelijktijdig een training van de waterpoloclub plaatsvond. Na een evaluatie zal beslist worden of er nog avondopeningen komen. (JME)