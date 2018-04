1.000 wagens op Car Show 14 april 2018

02u46 0 Kortrijk Vandaag en morgen vindt in Xpo Kortrijk de Great International Car Show plaats. Organisator Dries Dumoulin uit Bissegem wist een recordaantal wagens te strikken voor deze vijfde editie.

"We hebben de gangpaden verkleind van vier naar twee meter, om meer wagens te kunnen tentoonstellen", vertelt Dries.





"Op de 38.000 vierkante meter zullen in totaal 1.000 auto's te zien zijn." Het gaat om zowel nieuwe als tweedehands modellen, van de meest exclusieve bolides en rallywagens tot de kleurrijkste hobby/oldtimerwagens. "Onze blikvangers zijn onder meer een Murcielago van een half miljoen euro en een Aventador van 700.000 euro. Wellicht zullen we ook een Lamborghini Gallardo mogen verwelkomen, een unieke wagen van 10 jaar oud, met amper 72 kilometer op de teller."





Bewakingsagenten

Dat is toch al aardig wat kapitaal samen. "We zijn uiteraard flink verzekerd", zegt Dries. "Er zullen bewakingsagenten, zowel in uniform als in burger, de ronde doen om alles goed in de gaten te houden, en ook de politie zal nu en dan eens langskomen."





Het nieuwe automerk Mpm Motors wordt er ook in primeur voorgesteld. "We zijn heel blij dat dit betaalbaar familiewerk onze beurs koos om haar wagens voor te stellen." (JME)