1.000 extra plaatsen nodig tegen 2027: Kortrijkse scholen krijgen bijna 3 miljoen euro steun Peter Lanssens

10 april 2019

17u30 5 Kortrijk Een taskforce onder leiding van schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) is erin geslaagd om over alle netten heen in het secundair onderwijs te laten investeren. Dat zal nodig zijn, omdat er tegen 2027 zo’n duizend extra scholieren verwacht worden in Kortrijk. De vernieuwingswerken starten binnen nu en drie jaar. Er zijn projecten in zes scholen. De Vlaamse regering maakt tot en met 2021 een subsidie van 2.886.000 euro vrij. Kortrijk telt een kleine 11.000 secundaire scholieren. Daar komt de volgende jaren dus 10 procent bij. Een overzicht.

Het provinciaal technisch instituut (PTI) krijgt 200 extra stoelen. “Op de campus Wetenschap en Groen in de Condédreef krijgt blok C een aanbouw met vier klassen”, zegt directeur Francis Bruyneel. “En in Hoeve Walle (in het binnengebied van verkeerswisselaar het Ei, red.) komen extra klaslokalen. We verhuizen Dier & Milieu naar Walle. De hoeve wordt als praktijk voor de lessen dierenverzorging ingericht: met stallingen, bergingen en ateliers. Boven de stallingen komen lokalen voor theoretische vakken. We stellen de hoeve ook voor de buurt open. Zo plannen we een wandelroute door het domein. We willen de werken nog in 2019 opstarten en in 2020 voltooien. De kost is 1.133.000 euro. De provincie voorziet als inrichtende macht van het PTI 700.000 euro, Vlaanderen betaalt de rest”, aldus Bruyneel. “De uitbouw van het PTI tot een attractieve en toekomstgerichte secundaire school is van het allergrootste belang”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), bevoegd voor het PTI. “Tal van jongeren zullen er een kwaliteitsvolle opleiding kunnen genieten.”

Polyvalente zaal

Ook 200 extra stoelen gaan naar het Don Boscocollege in de Don Boscolaan in Marke, waar in september een nieuwbouw met tien klaslokalen in gebruik wordt genomen. “We laten verder palend aan onze sporthal een opdeelbare polyvalente zaal bouwen”, zegt directeur Tuur Ottevaere. “De zaal zal onder meer gebruikt worden voor les, instructie, klassikaal werk, expressie, optredens, dans en judo. We stellen de zaal ook open voor Chiro Don Bosco, de speelpleinwerking, sportclubs en het verenigingsleven. We willen de zaal in 2020 bouwen en in 2021 openen.” Kostprijs: 280.000 euro, waarvan 170.000 euro met subsidies.

Renovatie van vleugel

De Guldensporencollege-campus Engineering (het vroegere VTI, red.) tussen de Scheutistenlaan, Oudenaardsesteenweg en Beekstraat krijgt eveneens 200 extra plaatsen. Een vrij centrale vleugel van 735 vierkante meter, nu niet in gebruik, wordt gerenoveerd. “Er komen daar zeven klaslokalen, een open klas en een stille ruimte”, zegt directeur tweede graad Elke Vandekerckhove. “We maken zo ruimte om de eerste graad en de tweede en derde graad tso en bso uit te breiden. Je kan er ook het Centrum Leren en Werken (CLW) en de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) uitbreiden. De werken starten in 2021-2022 en zijn tegen 2022-2023 af. Kostprijs: 1.034.000 euro, waarvan 589.000 euro met subsidies.”

Simulatieruimtes

Over naar Rhizo en hun 200 extra plaatsen. Een vrijgekomen kloostervleugel op de campus in de Deken Camerlyncklaan krijgt twee gewone klassen en vier grotere ruimtes, waar grotere klasgroepen co-teaching kunnen krijgen. Door met verplaatsbare wanden te werken, kunnen de lokalen ook dienst doen voor het verenigingsleven. In het vroegere Sint-Niklaasinstituut in de Nolfstraat worden leraarskamer en secretariaat als twee simulatieruimtes heringericht, onder meer voor kinderen- en ouderenzorg. “De werken starten in 2020 en zijn in 2021 af”, zegt directeur infrastructuur Geert Dewitte. “De werken kosten 1,3 miljoen euro, waarvan we zelf 540.000 euro eigen middelen inbrengen.”

Eerstegraadsklassen in studiezaal

De campus van gemeenschapsonderwijs Athena in de Guido Gezellelaan in Heule krijgt 96 extra plaatsen. Daar komt er, als een stabiliteitsstudie het licht op groen zet, een extra verdieping op gebouw GO1. Door ook hier met mobiele wanden te werken, zullen daar naast leerlingen ook andere groepen terechtkunnen, zoals cursisten van de avondschool. “We starten de voorstudie tegen de zomer op”, zegt directeur Diter Den Baes. “Een verdere timing en kostprijs volgen later.” Over naar Spes Nostra in de Mellestraat in Heule, waar er een extra capaciteit voor 75 leerlingen komt. Een studiezaal wordt er omgebouwd tot drie eerstegraadsklassen. Het sanitair wordt uitgebreid, terwijl er ook bijkomende lockers komen. Verder voorzien: een braakliggend terrein omvormen tot een extra (groene) speelplaats van 1.155 vierkante meter, openluchtklas inbegrepen. De werken in Spes Nostra kosten de komende jaren samen zo’n 440.000 euro.