"Zo voorkomen we dat mensen dakloos worden" STAD STAAT VANAF ZOMER BORG VOOR KWETSBARE HUURDERS PETER LANSSENS

09 februari 2018

02u27 20 Kortrijk Kortrijk start midden 2018 met een gewaarborgde huur voor eigenaars. Het OCMW staat hierin borg voor kwetsbare huurders zoals alleenstaanden, die tijdelijk hun huur niet kunnen betalen. "We voorkomen zo hopelijk ook uithuiszettingen, zodat mensen niet dakloos worden", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene.

Het aantal kwetsbare huurders - ze zijn niet arm, maar verdienen net te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning - neemt toe. Ze vinden niet makkelijk een flat of huis op de private huurmarkt. "Omdat verhuurders en immokantoren zich afvragen of ze de huur wel kunnen betalen en of ze de woning wel zullen onderhouden", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). "Ze verhuren daarom niet aan kwetsbaren zoals eenoudergezinnen, die nochtans bereid zijn om correct te betalen en alle voorwaarden na te leven."





Schuld inlossen

De stad lanceert daarom vanaf midden 2018 een waarborgfonds waarin om te beginnen tot 100.000 euro wordt voorzien. "Een beperkt bedrag op een OCMW-budget van 65 miljoen euro in Kortrijk, maar een fonds waar je veel mee kan bereiken, al is het geen blanco cheque", legt OCMW-voorzitter De Coene uit. "We staan borg voor huurders, die hun huur door onverwachte omstandigheden niet kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld wanneer ze op zoek moeten naar ander werk. Want er zijn veel mensen die niet in armoede leven, maar ook geen overschot hebben. De gewaarborgde huur zal wellicht voor drie tot maximum zes maanden gelden, we bekijken dat nog. En we gaan eerst in overleg met de Huurdersbond, verhuurders en immokantoren en de Woonclub om alles op een sluitende manier juridisch in te kaderen. Want we leggen voorwaarden op. Verhuurders moeten een pand aanbieden dat in een degelijke staat is en aan een marktconforme prijs verhuurd wordt. En bijkomende kosten, zoals voor de plaatsbeschrijving, moeten tot een minimum beperkt worden. Huurders moeten bereid zijn om enkel in een pand te wonen dat op hun gezinssituatie en behoefte afgestemd is. Ze moeten als ze hun huur tijdelijk niet kunnen betalen ook bereid zijn om hun schuld nadien in schijven af te lossen en mee te werken aan budgetbegeleiding. Ze moeten ook huisbezoeken toelaten, zodat we zeker zijn dat het pand correct bewoond wordt. Ja, we lopen het risico dat sommige mensen hun schuld niet gaan aflossen. Maar het is een verdedigbaar risico, als je de maatschappelijke winst bekijkt. Want wat is het alternatief? Mensen die in een ongezonde en vervallen woning of flat van een huisjesmelker moeten wonen? Mensen die uit hun huis worden gezet en op straat belanden omdat ze hun huur niet kunnen betalen? Zo zijn er wel degelijk. De nachtopvang voor daklozen in Kortrijk kreeg vorige winter 15 mensen over de vloer, die zo uit hun huis waren gezet."





Tussen twee stoelen

Makelaars zijn positief. "De rente zal wellicht stijgen in 2018, waardoor lenen moeilijker wordt. Met als gevolg een huurmarkt waarop meer kandidaat-huurders zich aanbieden met solvabiliteitsproblemen", zegt Filip Dewaele, CEO van Dewaele Vastgoedgroep. "We willen kandidaat-huurders die te 'zwak' zijn wel helpen, maar kunnen dat eigenlijk niet. Ik pleit er voor om kandidaat-huurders beter te begeleiden in het opstellen van hun persoonlijk profiel. Om te weten wie in aanmerking komt voor de private huurmarkt en wie naar de sociale woningmarkt moet overstappen. En de overheid moet durven tussenkomen door zich bijvoorbeeld borg te stellen voor huurders die tussen twee stoelen vallen. Noem het een 'goed rapport' waarmee een huurder toch de private markt op kan om verhuurders te overtuigen. Het grote probleem is ook dat er nu op de private én de sociale huurmarkt een structureel tekort aan woningen is."