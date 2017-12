"Zo lief dat mijn vriendinnen willen helpen" BENEFIET VAN DOCHTER PARKINSONPATIËNTE IS SCHOT IN DE ROOS JOYCE MESDAG

02u37 0 Foto Henk Deleu Studentes Sara Bouremah, Delphine Vanroose en Chloe Vandewalle staken een handje toe tijdens de grote benefiet voor Trui Derycke. Kortrijk De benefietactie voor Trui Derycke uit Otegem, een 54-jarige mama die aan een agressieve vorm van Parkinson lijdt, heeft een paar honderd mensen op de been gebracht. Dochter Marlies Opstoel organiseerde de benefietactie in Kortrijk, samen met haar schoolvriendinnen. "Het is echt hartverwarmend dat mijn vriendinnen dit voor mij en mijn mama willen doen", vertelt ze.

Trui Derycke lijdt aan multisysteematrofie (MSA), een agressieve en zeldzame vorm van Parkinson. Ze kan nog maar moeilijk praten, en door evenwichtsproblemen zit ze meestal in een rolstoel. "We plannen een aantal verbouwingen bij ons thuis, zodat ze zolang mogelijk thuis kan blijven wonen", vertelt haar dochter Marlies. "Zo moet het toilet ruimer gemaakt worden, zodat ze er met haar rolstoel binnen kan, willen we een toegankelijkere douche voorzien, enz. Dat kost wel wat centen, uiteraard."





Haar beste klasvriendinnen, Sara Bouremah uit Kortrijk, Delphine Vanroose uit Oostende en Chloe Vandewalle uit Lendelede, zien elke dag hoe moeilijk Marlies het heeft door deze situatie. "Het is niet dat we er heel vaak over praten, maar we merken toch dat het Marlies bezighoudt", zegt Delphine. "Maar veel kunnen we jammer genoeg niet doen om haar te helpen. Toen het idee geopperd werd om 'iets' te organiseren voor haar, zijn we dan ook meteen op de kar gesprongen." "Het is echt hartverwarmend dat mijn vriendinnen dit voor mij en mijn mama willen doen", zegt Marlies. "Dat we vandaag zoveel mensen naar hier hebben gekregen, doet ook veel deugd. We hadden op voorhand gezegd dat we al heel blij zouden zijn met een 500-tal bezoekers, maar het zullen er wellicht nog een pak meer zijn."





"Mooi initiatief"

Enkele klasgenoten boden zich ook meteen aan voor een shift aan de bar of de kassa, en een aantal sympathisanten maakten meteen gebak om te verkopen tijdens de actie.





Er was ook een tombola, en de dames hadden ook enkele groepjes gestrikt die een optreden kwamen geven. Tussen de honderden bezoekers zaten ook enkele docenten van de vier dames, die samen Toerisme en Recreatiemanagement volgen aan de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). "Marlies zat in het eerste jaar bij ons op school toen de ziekte werd vastgesteld bij haar mama", zegt docente Vicky Van Den Heede.





"We hebben het dus wel wat kunnen volgen, de voorbije jaren. Dit is een heel mooi initiatief, we steunen dat dan ook graag. Er zijn bijna examens, maar ik vermoed dat de studenten ook wel voldoende studietijd zullen ingepland hebben naast de organisatie van deze benefietactie. Trouwens, niemand kan het belang van dit initiatief ontkennen."Mama Trui was ook enkele uren present op de benefietactie.





Ze was ontroerd vanwege de grote opkomst.





"Het bezorgt mij een dubbel gevoel', vertelt ze. "Langs de ene kant is dit een extra confrontatie met mijn ziekte, en het feit dat er niets gedaan kan worden om die tegen te houden. Maar het geeft me tegelijk ook een heel warm gevoel."





De helft van de opbrengst gaat naar de verbouwingen bij Trui thuis, de andere helft wordt geschonken aan het wetenschappelijk onderzoek naar haar ziekte.