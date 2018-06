"Zelfs plaatsen voor zwangere vrouwen ingepalmd" CARREFOUR JAAGT VOORTAAN BEZOEKERS WK-DORP VAN PARKING PETER LANSSENS

22 juni 2018

03u03 1 Kortrijk Carrefour Market zet zaterdag werknemers op de parking van de supermarkt in om bezoekers van het Panna WK-dorp weg te jagen. "Het stond hier maandag vol, zelfs de plaatsen voor zwangere vrouwen waren ingepalmd", zegt de zaakvoerder.

Eerst terug naar afgelopen maandag: het nieuwe Panna WK-dorp aan De Blauwe Hoeve neemt die dag op de openingsmatch van de Rode Duivels tegen Panama een vliegende start met in de vooravond zo'n 600 bezoekers. Keerzijde van de medaille: veel bezoekers parkeren even verderop op de private parking van Carrefour Market op Walle. "Onze klanten waren er niet opgezet mee", vertelt zaakvoerder Alain Depoorter.





"En terecht, want er was niet het minste respect voor hen. Zo stonden zelfs de parkeerplaatsen voor personen met een beperking en zwangere vrouwen hier vol met bezoekers van het WK-dorp. Omdat zo'n toestanden niet voor herhaling vatbaar zijn, grijpen we voortaan in."





Wildparkeerders

Alain Depoorter verwijst naar de volgende match van de Rode Duivels, komende zaterdag om 14 uur tegen Tunesië. Ook dan wordt het wellicht druk in het Panna WK-dorp. Terwijl een zaterdagnamiddag meestal ook een druk moment is in de Carrefour Market. Dat is om problemen vragen.





"We zetten personeelsleden op de parking in. Zij zullen de bezoekers van het WK-dorp erop wijzen dat ze hun wagen niet op onze parking mogen plaatsen. Ik hoop het probleem zo op te lossen. Het zijn trouwens niet enkel de bezoekers van het WK-dorp, er staan gewoon vaak wildparkeerders op onze privéparking. Zoals mensen die in het centrum werken. Die zetten hun wagen hier gratis en nemen een plooifiets uit hun koffer om zo verder naar het stadscentrum te fietsen. Er komt daarom later ook een groot bord, om te waarschuwen dat enkel klanten hier mogen parkeren. Er zijn hier trouwens ook al slagbomen, maar die zet ik (nog) niet in. Ik reken op het gezond verstand van de mensen", aldus Depoorter. "Ik begrijp de zaakvoerder van Carrefour Market", zegt Philip Polfliet van het Panna WK-dorp. "We gaan op sociale media oproepen om die parking niet meer te gebruiken. Er zijn alternatieven genoeg waar onze bezoekers wél mogen staan, zoals de parking aan de Sint-Rochuskerk. We bekijken ook om plakkaten te zetten aan Carrefour Market en ook de aanpalende Bloemenmarkt, met daarop de boodschap 'gelieve hier niet te parkeren'. Het beste - voor wie dat kan - is te voet of met de fiets komen of u met de auto laten brengen en weer ophalen. Voor de match van volgende week donderdag, om 20 uur tegen Engeland, is er geen probleem. Dan is Carrefour Market al dicht", aldus Philip Polfliet.