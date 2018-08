"Zelfs aan Broeltorens vis ik plastic uit Leie" KANOVAARDER VAART ELKE 2 DAGEN UIT OM AFVAL OP TE RUIMEN PETER LANSSENS

28 augustus 2018

02u45 2 Kortrijk Jean-Marie Galloo (57) uit Marke vist om de twee dagen met zijn Canadese kano afval uit de Leie. Hij vindt kilo's zwerfvuil, vooral plastic. "Het probleem wordt erger, veel mensen zijn gewoon lomp."

Jean-Marie vist met behulp van een grijpstok het afval uit de Leie. Ook de overs liggen er vaak smerig bij. De vijftiger, arbeider bij weefmachineproducent Van de Wiele, vindt vooral plastic flessen, blikjes, piepschuim van verpakkingen en wc-blokjes. Galloo neemt regelmatig geïnteresseerden mee in zijn kano om hen op de problematiek te wijzen. Hij hoopt dat de mentaliteit van de mensen verandert en zou graag hebben dat zijn initiatief navolging krijgt.





"In Scandinavië leren de bewoners respect hebben voor de natuur en hun omgeving, maar bij ons wordt de afvalproblematiek steeds groter, omdat veel mensen lomp zijn", vindt Jean-Marie. "Zo vind ik zelfs blikjes op de nieuwe verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, terwijl er op nog geen veertig meter afstand een vuilnisbak is. Ik snap dat niet. Ik erger er mij steeds meer aan dat mensen overal vuiligheid achterlaten. Ik zou het afval dat ik uit de Leie haal telkens weer op de Grote Markt willen uitstorten om er de mensen mee te confronteren. Er moet dringend meer waardering komen voor het weinige groen dat we in Kortrijk hebben. Ik zal het afval uit de Leie blijven halen, uit overtuiging."





Kleine inspanningen

Jean-Marie Galloo geeft zelf het goeie voorbeeld in zijn dagelijks leven. De vegetariër benadrukt dat we met kleine aanpassingen al veel bereiken. "Zo koop ik geen water in plastic flesjes, ik vul een drinkfles met kraantjeswater", vertelt hij. "Ik was erg kwaad op de organisatoren van de Alpro Leiemarathon vorig jaar omdat lopers water in plastic flesjes kregen. Veel van die flesjes belandden in de Leie. Ik blijf het herhalen: plastic vergaat niet. In Kenia in Afrika snappen ze het, waar er nu een verbod is op plastic zakjes. Waarom kan dat niet bij ons? Het helpt ook om dingen te kopen die niet verpakt zijn. Zo koop ik mijn groenten bijvoorbeeld in bioboerderij 't Goed ter Heule in Lauwe."





Elders kan het wél

Jean-Marie heeft nog voorstellen. "Ik pleit er ook voor om eindelijk statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren", gaat hij verder. Waarom doen politici daar toch zo moeilijk over? Het statiegeld is al in tal van andere landen ingevoerd, kijk maar naar Duitsland, Nederland en Zweden. Wij moeten ook volgen. Enkel met zo'n ingrepen maken we mensen bewuster. Stop met de gemakzucht", besluit Jean-Marie.





Wie hem wil helpen om de Leie proper te houden of wie eens wil meevaren om te zien hoe erg het wel is, je kan Jean-Marie bereiken op het telefoonnummer 0471/55.63.54.