'Weldoener' André Vion (89) overleden
Archieffoto Maxime Petit André Vion.

De 89-jarige André Vion die in november onze krant haalde omdat hij zijn inboedel gratis wegschonk, is zondagmorgen overleden. Toen de man verhuisde naar een serviceflat in 't Hoge verkocht hij zijn huis en schonk de hele inboedel gratis weg. "Zaterdag zat hij in zijn rolstoel om naar de nierdialyse te gaan, maar nog voor de ziekenwagen er was, stortte hij in elkaar. Ze hebben hem drie keer gereanimeerd, maar dat kon helaas niet baten", vertelt dochter Sandrine. Andre was elf jaar weduwnaar, had zes kinderen en elf achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 29 december om 11.30 uur in het crematorium in Kortrijk. (XCR/MPM)