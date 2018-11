"Weer in rally, want dochter had dit gewild" VADER SHARON GRUWEZ IN 6 UREN VAN KORTRIJK ALS EERBETOON LIEVEN SAMYN PETER LANSSENS

23 november 2018

02u25 0 Kortrijk Amper een maand nadat zijn dochter Sharon (22) bij een ongeval overleed, staat vader James Gruwez uit Boezinge (Ieper) dit weekend aan de start van de rally '6 uren van Kortrijk'. "Mijn deelname is een eerbetoon aan Sharon", aldus James.

Nauwelijks twee weken voor haar dood hadden vader en dochter voor het eerst deelgenomen aan een rally. In Koekelare wonnen piloot James en dochter Sharon in hun zelf geprepareerde Mercedes 190 meteen hun klasse. Voor Sharon ging een droom in vervulling. Vader en dochter amuseerden zich kostelijk.





Inschrijving

Sharon had de smaak goed te pakken en schreef hen prompt ook voor de 6 uren van Kortrijk in. "Op de dag voor haar ongeval hadden we net bericht gekregen dat we ook daar mochten deelnemen", vertelt vader James. "Jammer dat het nooit zover kan komen. Maar als eerbetoon aan Sharon wil ik toch aan de start verschijnen. De wagen zal een speciale verwijzing naar haar dragen. Wat dat zal zijn, wil ik nog niet verklappen. Het zal voor mij in ieder geval een emotioneel moment worden, maar ik heb hier niet over getwijfeld. Sharon had niets anders gewild. Het is het laatste wat ik voor haar nog kan doen. Misschien laat ik het stuur op zondag aan iemand anders over, maar de zaterdagetappes neem ik in ieder geval voor mijn rekening."





Auto-ongeluk

Ondertussen blijven de ouders en vrienden van Sharon nog altijd met veel vragen achter. Het meisje zat op 1 november in de wagen van haar ex-vriend Davy K. (29) toen die in Vleteren tegen een geparkeerde schoolbus crashte. Ze was in de wagen van haar agressieve en opgefokte ex gestapt "om de lieve vrede te bewaren", toen die opdook aan The Sunset Bar in Poperinge, waar ze met vrienden was. Na het ongeval doken heel wat getuigenissen op van vrienden van Sharon over het agressieve gedrag van Davy K. Dat er op de plaats van het ongeval geen remsporen waren, riep ook vragen op. "Het onderzoek is bezig en we laten het gerecht haar werk doen. Maar zolang er geen antwoorden zijn, zal het voor ons moeilijk zijn om haar dood te verwerken", denkt James. "Het gemis zal altijd blijven maar die antwoorden zouden ons wel helpen."





De rally in Kortrijk belooft met een recordaantal van bijna 170 deelnemers een hoogvlieger te worden. De eerste wagen wordt nu zaterdag om 16.25 uur op het podium op de Grote Markt in Kortrijk verwacht. De rally volgen kan gratis. Meer info op www.rallykortrijk.be.