"We worden wereldkampioen!" LEERLINGEN ÉN LEERKRACHTEN GEVEN RODE DUIVELS ENERGIE PETER LANSSENS

09 juni 2018

02u44 0 Kortrijk Helemaal gek werden ze vrijdagvoormiddag, de leerlingen én leerkrachten van de vrije basisschool in Bellegem. Ze kregen Rode Duivels Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen op bezoek. "We worden wereldkampioen", klonk het in koor.

Knuffels, kusjes, selfies, high fives, handtekeningen uitdelen, niets was verdedigers Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen te veel gisterenvoormiddag. Ze bezochten de vrije basisschool als wederdienst voor een aandoenlijk liedje en filmpje om Pleegzorg Vlaanderen in de kijker te zetten, waarmee de school een Ketnet-wedstrijd won. Alle 344 leerlingen waren in het zwart, geel en rood uitgedost, om hun helden te verwelkomen, samen met Ketnet-wrapper Sander Gillis. Alderweireld en Vermaelen speelden met teams van telkens een handvol leerlingen een wedstrijdje op een grasveld. Vermaelen, die van een scheurtje in de hamstring herstelt, deed het wel wat rustiger aan. Het team van Alderweireld won met 1-0, met dank aan een doelpunt van Leon Christiaens (8) uit Bellegem, die de dag van zijn leven beleefde. "Ik ben zo goed, Vermaelen kón me gewoon niet afstoppen", lachte Leon, die bij de U9 van White Star Bellegem speelt. "De Rode Duivels winnen het WK. Daar ben ik zeker van", aldus Leon.





Ook directeur Dirk Demarcke (60) uit Sint-Denijs genoot. "Ik ga straks ook kijken, op groot scherm, als de Rode Duivels spelen. Mensen die spontaan in elkaars armen vliegen als er gescoord wordt, beter bestaat niet. Die sfeer van 'iedereen Belg' die op zo'n WK gecreëerd wordt, is echt uniek."





Eclairs en bier

Vermaelen en Alderweireld namen ook uitgebreid de tijd om met alle klassen op de foto te gaan. En dat de Rode Duivels écht wereldkampioen kunnen worden in Rusland, toonde de school door pamfletten met daarop het woord 'believer' boven te halen. Het geloof is groot, ook bij Thomas Vermaelen. "Het komt zeker in orde met mijn blessure. De kinderen geven ons veel energie om er voor te gaan. Vincent Kompany? Hij is positief. We hopen dat hij snel klaar is", aldus Vermaelen. De twee verdedigers kregen als dank voor hun komst eclairs, gemaakt door leerlingen van de hotelschool in Gent, én een Belgium Beer Box van brouwerij Omer Vander Ghinste. "Of we alles gaan opeten en opdrinken? Het is een lange rit terug naar het trainingscentrum in Tubeke, de trainer zal niet tevreden zijn", grapte Toby Alderweireld. "Dat de kinderen en leerkrachten het geweldig vonden, geeft ons vertrouwen. We gaan écht alles geven, in Rusland", besluit Alderweireld.





De leerlingen genoten na het bezoek van de Rode Duivels nog na met frietjes en frikandellen. "En in de namiddag kregen ze yoga, om ze tot rust te laten komen na al die prikkels", knipoogde een lerares nog.