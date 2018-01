"We waren ook de goedkoopste kroeg" KLEINSTE CAFÉ VAN KORTRIJK SLUIT NA 38 JAAR PETER LANSSENS

02u40 1 Henk Deleu De uitbaters van het kleinste café van Kortrijk houden het voor bekeken na 38 jaar. Kortrijk Petit Café in de Zwevegemsestraat is niet meer. Zaakvoerder Ruddy Demeulenaere sloot na 38 jaar de deuren. Hij kan het fysiek niet meer aan. "We waren niet enkel het kleinste, maar ook het goedkoopste volkscafé van de stad. Een pintje kostte maar 1,5 euro. Waar vind je dat nog?", zegt partner Raymonda Dooms.

Petit Café verhuisde zes jaar geleden van een rijhuisje op Steyts Koer op de hoek van de Zwevegemse- en Sint-Denijsestraat naar een ander rijhuisje even verderop in de Zwevegemsestraat 176. Het kleinste café van Kortrijk was slechts 44 vierkante meter groot. "Als er tien man binnenkwam, zat het hier meteen vol", glimlacht Raymonda Dooms (70).





"De mensen kwamen graag. We hadden vooral een vast cliënteel uit de buurt. Ze kwamen voor de gezelligheid en omdat een pintje hier maar 1,5 euro kostte. Ik ben er zeker van dat geen enkel andere café in het stadscentrum met zo'n scherpe prijs werkt. Ja, er is hier stevig gedronken. Maar met uitzondering van wat geroep en getier hebben we hier nooit problemen gehad met dronken klanten. Ik kreeg ze altijd stil. We waren zeven dagen op zeven open, van 10 uur 's morgens en vaak tot na middernacht." De laatste jaren ging het wel minder. "Het rookverbod was niet goed voor ons café", vervolgt Raymonda.





"En er werd steeds minder gedronken, sinds er meer alcoholcontroles zijn op de baan. Ruddy kan het bovendien niet meer aan, door medische redenen. Zo heeft hij erg veel last van een knie, waardoor hij op het laatst bijvoorbeeld heel veel moeite had om een bak bier te dragen. We gingen vroeger ieder jaar tijdens de zomer op vakantie naar het Griekse eiland Rhodos, maar zelfs dat gaat niet meer. Ruddy kan niet anders dan stoppen", zegt Raymonda.





Er was op zaterdag 30 december een afscheidsdrink. De klanten gaan Petit Café missen. "Ruddy had zijn klanten oprecht graag, iedereen kende hier iedereen", zegt Jean-Pierre 'Pierke' Legrand (59), die 27 jaar naar Petit Café kwam.





"Ik ben hier altijd thuis geweest en deed zelfs boodschappen voor de bazen. Petit Café was inderdaad gekend voor de stevige drinkers. Veel van die klanten zijn jammer genoeg al overleden. De zaak had jaren geleden ook een bloeiende kaartersclub. Ah, die mooie tijden komen nooit meer terug. Het was veel 'geestiger' dan nu. Toen mocht je nog drinken en roken. Ik hoop om nu samen met Ruddy en Raymonda elders nog wat pintjes te kunnen pakken."





Henk Deleu Aan de deur van Petit Café hangt al een bordje 'te huur'.

Te huur

Het rijhuis waar Petit Café zat, is eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem. Er is nog geen overnemer voor het huurpand.





"Een overnemer vinden zal niet eenvoudig zijn. Als het verhuurd raakt, hoop ik dat een pintje hier niet duurder wordt", aldus Raymonda. Klanten kunnen nu in het nabijgelegen en recent overgenomen volkscafé 1917 in de Sint-Denijsestraat terecht.