"We toosten op herstel van Pierre" DEN BRAS VIERT 20 JAAR ZONDER BOEGBEELD NA ZWARE VAL PETER LANSSENS

11 mei 2018

02u45 0 Kortrijk Den Bras blaast dit weekend dan wel 20 kaarsjes uit, Pierre Lefebvre - boegbeeld van de bruine kroeg - is er zelf niet bij. Hij liep na een zware val een schedelfractuur op. "We toosten op zijn herstel", zegt compagnon de route Peter Deurinck.

Hechte vrienden Pierre Lefebvre (55) en Peter Deurinck (53) namen 20 jaar geleden In Den Bras aan het Stationsplein over, na het overlijden van toenmalig uitbater Roger Denorme. Ze maakten er een gezellige bruine kroeg met goeie muziek van. In Den Bras werd later Den Bras. Het jubileumfeest is een idee van Pierre, maar de door iedereen gewaardeerde cafébaas zal ontbreken. Pierre Lefebvre kwam in de nacht van zondag 1 op maandag 2 april zwaar ten val in de Pluimstraat. Hij was te voet op weg naar huis. "Pierre liep een schedelfractuur op en kreeg als gevolg daarvan ook een hersenbloeding", zegt Peter Deurinck. "Een passant vond hem en belde de hulpdiensten. Hij is opgenomen in de 'stroke unit' van het ziekenhuis AZ Groeninge en mag voorlopig geen bezoek ontvangen. Hij ligt niet in een coma, maar is verward en moet weer op zijn plooi komen. Er is ook geen sprake van verlamming. Het wordt wel een heel lange revalidatie. Het zal maanden duren. We zijn er het hart van in, maar we hebben er goeie hoop op dat hij weer de oude wordt. Pierre wordt erg gemist. Hij is een heel gevoelige en goeie gast, die niet tegen onrecht kan en heel altruïstisch is. Hij zet zichzelf altijd op de tweede plaats, om eerst anderen te kunnen helpen."





Het belooft dit weekend sowieso een stevig feest te worden. Zo is er zaterdag vanaf 21 uur een optreden van Buljivism 3.0 met onder meer muzikant Ben Crabbé en gitarist Eric Melaerts. Daarna is het de beurt aan dj Dicky Boy D. Zondag is er vanaf 13 uur een aperoconcert met Les Sacs a Sacs, gevolgd door muziek met dj Omer V. "We zouden misschien beter een foto van Pierre in Den Bras zetten. Want we gaan allemaal massaal toosten op hem en op zijn herstel", zegt Peter Deurinck.





Granaat in wc

20 jaar Den Bras, dat is ook 20 jaar vol opmerkelijke anekdotes. Zoals toen in de beginjaren: na een overval belandden vluchtende criminelen in de kroeg en verstopten hun uzi-machinepistool en een granaat in de wc. Nog een leuke: Den Bras kreeg kort na de invoering van de euro als eerste horecazaak in ons land met een vals eurobiljet in de kassa te maken, waarna een spoor naar valsemunters in Noord-Frankrijk leidde.





Een andere onvergetelijke herinnering was toen in 2001 de toenmalige personeelsleden Frank Vincke en Sarah Denoo met helm en gasmasker pintjes tapten, na de vondst van een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog vlakbij. Den Bras is ook de plaats waar elektrorockband Goose een repetitielokaal heeft boven het café.